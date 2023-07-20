Песков о переходе ФШР в Азию: «Это расширит наш потенциал и будет поводом для дополнительных усилий наших спортсменов»

Дмитрий Песков высказался о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

«Наши блистательные гроссмейстеры, которых объединяет не менее блистательная федерация, перешли в азиатский шахматный мир. Как ни странно, мы перешли в клуб сильнейших, и это тот случай, когда так можно однозначно сказать.

Причем мы перешли туда, где нам нужно еще работать, чтобы не просто доказать свой класс. Надо работать, развиваться, и это очень хорошо, когда переходишь в клуб, где много тех, кто сильнее тебя.

Мне кажется, это расширит наш потенциал и будет поводом для дополнительных усилий наших спортсменов», – сказал председатель попечительского совета , пресс-секретарь президента РФ.