Песков о переходе ФШР в Азию: «Это расширит наш потенциал и будет поводом для дополнительных усилий наших спортсменов»

Теги Дмитрий Песков ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Дмитрий Песков высказался о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

«Наши блистательные гроссмейстеры, которых объединяет не менее блистательная федерация, перешли в азиатский шахматный мир. Как ни странно, мы перешли в клуб сильнейших, и это тот случай, когда так можно однозначно сказать.

Причем мы перешли туда, где нам нужно еще работать, чтобы не просто доказать свой класс. Надо работать, развиваться, и это очень хорошо, когда переходишь в клуб, где много тех, кто сильнее тебя.

Мне кажется, это расширит наш потенциал и будет поводом для дополнительных усилий наших спортсменов», – сказал председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента РФ.

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1 комментарий

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Дима Рогач
А зачем вообще шахматисту состоять в фшр ? Что это даёт ?
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