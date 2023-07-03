Карпов о системе VAR в шахматах: «Думаю, толку от этого будет немного. Только затруднит жизнь шахматистам»

Теги ФИДЕ Анатолий Карпов видеоповторы ТАСС Шахматы

Анатолий Карпов считает, что система VAR не будет полезна в шахматах.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые будет использоваться в шахматах на молодежном чемпионате Западной Азии. Она будет помогать арбитрам принимать решения в спорных ситуациях. 

«Думаю, толку от этого [VAR] будет немного. Только затруднит жизнь шахматистам.

Вообще, я не обращаю внимания на то, что делает ФИДЕ, уже давно, со времен Илюмжинова (Кирсан Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995-го по 2018 год – Sports.ru)», – сказал Карпов.

Система VAR будет впервые использоваться в шахматах на молодежном чемпионате Западной Азии

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