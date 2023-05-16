«Непомнящий и Дин сыграли плохо и сами это понимают. Подписываться на участие изначально было ошибкой». Дворкович о турнире в Бухаресте

Аркадий Дворкович назвал ошибкой участие Непомнящего и Дин Лижэня в турнире в Бухаресте.

Накануне российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял девятое (предпоследнее) место на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте, китаец стал восьмым.

«Ян и Дин, которые боролись за мировую шахматную корону всего неделю назад, сыграли плохо и сами это хорошо понимают.

Думаю, подписываться на участие изначально было ошибкой, но это было их решение, это их ответственность. Они пытались выжать из себя все что можно, но, видимо, выжимать было не так много – силы моральные и физические закончились в Астане (где проходил матч на первенство мира – Sports.ru).

Турнир в Бухаресте для них неудачен, но, надеюсь, в ближайшие месяцы они восстановятся и вновь будут конкурировать на самом высоком уровне», – заявил Дворкович, который возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

«Мышка-китаец убегает, а кот-Ян остается голодным». Непомнящий и Дин снова сыграли – догадываетесь, чем закончилось?