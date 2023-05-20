Аркадий Дворкович: «Я рад, что Карлсен продолжает играть и в скором времени мы его увидим на крупных турнирах»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Аркадий Дворкович ТАСС Шахматы

ФИДЕ будет ждать решения Магнуса Карлсена относительно участия в турнире претендентов 2024 года.

Об этом заявил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

«Я рад тому, что Магнус продолжает играть и в скором времени мы его увидим в крупных турнирах, и в частных, и в официальных.

Дедлайн еще очень далеко – это начало следующего года. Поэтому мы будем терпеливо ждать, что решит Магнус», – сказал Дворкович. 

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1 комментарий

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Светлана Светлана
Он недавно сказал, что вероятность его участия в Турнире претендентов менее 1 %.
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