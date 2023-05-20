Аркадий Дворкович: «Я рад, что Карлсен продолжает играть и в скором времени мы его увидим на крупных турнирах»
ФИДЕ будет ждать решения Магнуса Карлсена относительно участия в турнире претендентов 2024 года.
Об этом заявил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.
«Я рад тому, что Магнус продолжает играть и в скором времени мы его увидим в крупных турнирах, и в частных, и в официальных.
Дедлайн еще очень далеко – это начало следующего года. Поэтому мы будем терпеливо ждать, что решит Магнус», – сказал Дворкович.
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