Сергей Карякин: «Не осуждаю тех, кто поедет на турниры под нейтральным флагом, но сам не хочу. Я бы все время себя корил, что приехал»

Теги Кубок мира Сергей Карякин Шахматы

Сергей Карякин объяснил, почему отказывается от выступлений в нейтральном статусе.

– Шахматы перешли в азиатскую федерацию. Допустят ли нас там с флагом и гимном?

– Мне сложно судить, допустят или нет. Вопрос политический. Уверен, что непосредственно организаторы – Индия, Китай и другие страны – с удовольствием допустят. Но смогут ли?

Думаю, в коммерческих неофициальных турнирах – почти наверняка. Под эгидой FIDE – не уверен. Поживем – увидим.

– Если вас позовут участвовать в азиатских турнирах без флага России и гимна, вы готовы поехать?

– Нет. В конце июля пройдет Кубок мира в Баку, это был очень важный для меня турнир. Мог отобраться на турнир претендентов. Но из‑за отсутствия флага России решил отказаться от этого турнира. Не хочу выступать под нейтральным флагом.

– Вы шахматист с мировым именем. Ваше имя – и есть ваш флаг. Не считаете, что отказ от участия в Кубке мира под нейтральным флагом – это ошибка?

– Не считаю. Когда выступаешь против сильнейших шахматистов мира, нужно чувствовать себя комфортно, быть в гармонии с самим собой. Понимаю, что эту гармонию не обрел бы – и все время себя корил, что приехал, что это неправильно.

В моем случае я уверен в своей правоте. Да, кто‑то смотрит на это по‑другому, не осуждаю тех, кто поедет под нейтральным флагом. Кто‑то много к этому готовился, это важный шанс. Но для себя я решение принял, – сказал шахматист. 

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2 комментария

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mamama
хочет Серёга в депутаты, Сергей про шахматы забыл...
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valderoma
сам себя заморил...
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