Карякин о системе VAR в шахматах: «Роль судьи у нас невысокая, в отличие от футбола. Спорные ситуации бывают в основном на детских и юношеских турнирах»

Теги Гарри Каспаров Юдит Полгар Сергей Карякин видеоповторы Шахматы

Сергей Карякин оценил возможное введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в шахматах.

Планируется впервые использовать VAR на молодежном чемпионате Западной Азии в Кыргызстане. 

«Надо оговориться, что роль судьи в шахматах невысокая, он следит за порядком, чтобы не было разговоров во время партий, и не делает ничего сверхъестественного, в отличие от футбола, где роль рефери ключевая.

Спорные ситуации в шахматах бывают в основном в детских и юношеских турнирах, когда игрок, например, может взять фигуру и не сделать ход ей, а потом говорить, что он ничего не трогал. Если судья не видел этого момента сам, то сложно доказать, поэтому тут VAR может быть полезен.

А на взрослом уровне вспоминаю лишь один эпизод, когда Каспаров* играл против Юдит Полгар. Она сделала ход, гуляла, и в этот момент Каспаров взялся за фигуру, поставил ее куда ставить нельзя, потом спохватился и сделал другой ход.

Он выиграл ту партию, но был серьезный скандал, и если бы это был не Каспаров, то это бы не прокатило», – сказал шахматист. 

* – Гарри Каспаров признан иноагентом в России.

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