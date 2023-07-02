Карякин о новой книге Родченкова: «Уже все начали забывать этого товарища. Он, видимо, решил напомнить о себе»

Сергей Карякин считает, что Григорий Родченков новой книгой хочет напомнить о себе.

Ранее стало известно, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории написал вторую книгу о допинге в России.

«Уже все начали забывать этого товарища. Он, видимо, решил напомнить о себе таким образом. От себя скажу только, что книгу его я покупать не собираюсь», – сказал гроссмейстер.