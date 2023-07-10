Сергей Шипов: «Непомнящий достойно выступил на турнире в Хорватии. Он уже восстановился и пришел в себя после матча за шахматную корону»

Теги Ян Непомнящий Сергей Шипов матч на первенство мира Grand Chess Tour ТАСС Шахматы

Сергей Шипов считает, что Непомнящий «пришел в себя» после матча за шахматную корону.

Непомнящий занял второе место на этапе Grand Chess Tour в Загребе. Победителем турнира стал норвежец Магнус Карлсен.

«Ян выступил достойно на турнире в Хорватии. Где-то Ян играл просто блестяще, но где-то не хватило стабильности. Однако нестабильно играли все участники, кроме Магнуса, превосходство которого не вызывало сомнений.

В конце он пару партий проиграл, но он уже находился в процессе празднования успеха и мог себе это позволить. В последние полтора года у Яна мало что получалось в быстрых жанрах шахмат, приятно, что он возвращается и туда.

Трудно сказать, полезно ли Яну много играть. Это все равно что рассуждать о том, нужно ли в суп класть много соли.

Видно, что Ян нашел баланс между работой и отдыхом, он уже восстановился и пришел в себя после матча за мировую шахматную корону. Он может и хочет играть», – сказал гроссмейстер. 

Думали, в России сильные шахматы? На самом деле за Непомнящим никого нет

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