Тренер Непомнящего: «Видно, что после матча за звание чемпиона мира Ян снова обретает уверенность в себе»

Тренер Яна Непомнящего заявил, что шахматист вновь обретает уверенность в себе.

В апреле российский гроссмейстер уступил китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира. Сейчас Непомнящий выступает на этапе Grand Chess Tour в Загребе, где проходят партии по рапиду и блицу.

«Ян по итогам быстрых шахмат поделил первое и второе место с Фабиано Каруаной и отлично сыграл. Видно, что после матча за звание чемпиона мира он снова обретает уверенность в себе.

На этом турнире ему важно выиграть как можно больше партий, почувствовать вкус победы в турнире с сильнейшими игроками. Его выступление сейчас – это хороший знак, турнир – это важный кирпичик в фундаменте обретения уверенности.

Магнус Карлсен же в блице показывает невероятный результат, все девять партий за день выиграть – это что-то особенное. Но в блице – это часто зависит от состояние формы, часто бывают как положительные, так и отрицательные серии», – сказал тренер Владимир Поткин.

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом