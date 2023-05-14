Сергей Шипов: «Дин – чемпион мира и так неудачно выступает. Непомнящий всегда был не самым стабильным игроком, но тут он еще теряет рейтинг»

Гроссмейстер Сергей Шипов высказался об игре Непомнящего и Дина на турнире в Бухаресте .

После семи туров на Grand Chess Tour Непомнящий и Дин делят последнее место в турнирной таблице.

«Я думаю, Непомнящему и Лижэнь Дину не стоило принимать участие в турнире, у них больше нет сил, энергии для серьезной игры.

Участие в этом турнире оборачивается для них просто избиением, а чего они хотели? Глупо было ожидать, что соперники будут к ним лояльны. Дин теряет лицо, он чемпион мира и так неудачно выступает.

Ян всегда был не самым стабильным игроком, но тут он еще теряет рейтинг в тот момент, когда он был близок к исторической отметке в 2 800 единиц, а сейчас он будет сильно от этого отброшен, и никакие призовые деньги того не стоят.

Лижэнь собрался ведь и дальше играть в Варшаве шахматный блиц, это может закончиться позором. Он просто бросает свой титул на дорогу, хочет играть во всех турнирах подряд, не задумываясь, хватит ли ему на это сил, но к составлению графика нужно более взросло относиться.

Конечно, титул с ним останется навсегда, он абсолютно законный, и Лижэнь Дин — выдающийся шахматист, как и Ян Непомнящий, но участие в этом турнире для них обоих стало суровой ошибкой, и анализировать какие-то шахматные нюансы здесь бессмысленно», — заявил .