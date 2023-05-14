Сергей Шипов: «Дин – чемпион мира и так неудачно выступает. Непомнящий всегда был не самым стабильным игроком, но тут он еще теряет рейтинг»

Теги Ян Непомнящий Сергей Шипов Дин Лижэнь Grand Chess Tour ТАСС Шахматы

Гроссмейстер Сергей Шипов высказался об игре Непомнящего и Дина на турнире в Бухаресте .

После семи туров на Grand Chess Tour Непомнящий и Дин делят последнее место в турнирной таблице. 

«Я думаю, Непомнящему и Лижэнь Дину не стоило принимать участие в турнире, у них больше нет сил, энергии для серьезной игры.

Участие в этом турнире оборачивается для них просто избиением, а чего они хотели? Глупо было ожидать, что соперники будут к ним лояльны. Дин теряет лицо, он чемпион мира и так неудачно выступает.

Ян всегда был не самым стабильным игроком, но тут он еще теряет рейтинг в тот момент, когда он был близок к исторической отметке в 2 800 единиц, а сейчас он будет сильно от этого отброшен, и никакие призовые деньги того не стоят.

Лижэнь собрался ведь и дальше играть в Варшаве шахматный блиц, это может закончиться позором. Он просто бросает свой титул на дорогу, хочет играть во всех турнирах подряд, не задумываясь, хватит ли ему на это сил, но к составлению графика нужно более взросло относиться.

Конечно, титул с ним останется навсегда, он абсолютно законный, и Лижэнь Дин — выдающийся шахматист, как и Ян Непомнящий, но участие в этом турнире для них обоих стало суровой ошибкой, и анализировать какие-то шахматные нюансы здесь бессмысленно», — заявил Шипов

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1 комментарий

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asusp527
Смотря как посмотреть. Какая потеря лица? Это человек, а не компьютер. В нужный момент сыграл по максимуму своих возможностей, кстати это гениальное умение управлять собой и распределять силы на важнейшее.
Теперь честно отрабатывает контракт по мере сил.
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