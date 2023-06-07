Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры на Петербургском международном экономическом форуме

Сергей Карякин рассказал об участии в Петербургском международном экономическом форуме.

Мероприятие пройдет с 14 по 17 июня. Гроссмейстер проведет сеанс одновременной игры.

«Я еду на ПМЭФ, там мы презентуем нашу программу Mendeleev chess. В целом она, конечно, уже известна в шахматном мире.

Мы сыграем против делегатов форума, каждый второй ход они смогут пользоваться компьютерными подсказками», – рассказал Карякин.