Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры на Петербургском международном экономическом форуме
Сергей Карякин рассказал об участии в Петербургском международном экономическом форуме.
Мероприятие пройдет с 14 по 17 июня. Гроссмейстер проведет сеанс одновременной игры.
«Я еду на ПМЭФ, там мы презентуем нашу программу Mendeleev chess. В целом она, конечно, уже известна в шахматном мире.
Мы сыграем против делегатов форума, каждый второй ход они смогут пользоваться компьютерными подсказками», – рассказал Карякин.
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