Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры на Петербургском международном экономическом форуме

Теги Сергей Карякин Шахматы

Сергей Карякин рассказал об участии в Петербургском международном экономическом форуме.

Мероприятие пройдет с 14 по 17 июня. Гроссмейстер проведет сеанс одновременной игры.

«Я еду на ПМЭФ, там мы презентуем нашу программу Mendeleev chess. В целом она, конечно, уже известна в шахматном мире.

Мы сыграем против делегатов форума, каждый второй ход они смогут пользоваться компьютерными подсказками», – рассказал Карякин.

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1 комментарий

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Влад Путман
На этом форуме конечно выпустят веселить публику, всех дрессированных поклонников вождя.
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