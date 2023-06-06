Карякин об отказе от участия в Кубке мира: «Я бы себя не простил, если бы пошел против своих принципов»

Теги Кубок мира Сергей Карякин Шахматы

Шахматист Сергей Карякин объяснил свой отказ от участия в Кубке мира.

Карякин отказался от участия в турнире, который пройдет с 29 июля по 25 августа в Баку, из-за нежелания играть под флагом ФИДЕ.

«Мы все не роботы, мы люди. Определенные колебания по участию в Кубке мира были, но свою позицию я занял, решение принял.

Идти против своих принципов, я считаю, – не позволит достигнуть успехов ни за доской, ни вне ее. Главное, я сам бы себя не простил, если бы пошел против своих принципов», – сказал Карякин.

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