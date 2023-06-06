Кирилл Зангалис: «Когда будет матч Непомнящий – Карякин? Как только я найду три миллиона долларов на это. Думаю, Ян не откажется»

Менеджер Сергея Карякина рассказал о желании организовать матч с Яном Непомнящим.

В 2022-м Карякин отбыл полугодовую дисквалификацию за поддержку боевых действий на Украине. В июне он отказался от участия в Кубке мира, который пройдет с 29 июля по 25 августа в Баку.

«Человек высказывал свою позицию, а его просто дисквалифицировали, а ведь он честно отобрался на турнир претендентов. И теперь, когда он постоянно ездит на фронт, привозит гуманитарную помощь, активно работает, и ему говорят: «Слушай, давай приходи играть без флага и гимна». Конечно, они прекрасно знали и понимали, что он скажет «нет».

Поэтому нам нужны альтернативные игры. Вот сделайте коммерческий матч между Карякиным и новым чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Или с Непомнящим, это вообще будет шикарно. Пусть он сыграет с . Причем это нужно делать на Гоголевском бульваре, где за столом играли Карпов и Каспаров, вспомнить историю их противоборства.

Когда будет матч – Карякин? Как только я найду три миллиона долларов на это. Думаю, Ян не откажется», – сказал Кирилл Зангалис.