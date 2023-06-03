Сергей Карякин: «Играть под флагом ФИДЕ как минимум странно, а как максимум – унизительно»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал свой отказ от участия в Кубке мира по шахматам, который пройдет с 29 июля по 25 августа в Баку.

– Вариант, если бы я согласился, – выступать под флагом ФИДЕ (Международной шахматной федерации). Ну, во-первых, до этого они меня перед этим дисквалифицировали (с марта по сентябрь 2022-го Карякина был отстранен от международных турниров за поддержку СВО – Sports.ru).

И играть под флагом ФИДЕ как минимум странно, а как максимум – унизительно. Если абстрагироваться, то вопрос для меня принципиальный. Ни под каким флагом, кроме российского, я играть не буду.

– Приглашения на Кубок мира получили восемь россиян. Немало…

– Да, получили по тем же спортивным принципам. Имеют право участвовать. Я думаю, что на самом деле это не много и не мало. В разные времена наших было более 20 человек, а может быть, и 30. Для участия необходимо либо проходить очень сложный отбор на Кубках мира, на чемпионате Европы.

Насколько понимаю, с будущего года будем играть на чемпионате Азии. Можно еще отобраться по рейтингу, но здесь мы конкурируем уже со всем миром, включая предыдущего чемпиона Магнуса Карлсена. То есть такого легкого и простого варианта, как попадание без отбора, нет. Остается попасть по спортивным критериям или по рейтингу. Очень и очень непросто.

Этим хочу сказать, что восемь наших, приглашенных на важнейший турнир, с одной стороны – это хорошо. С другой – не слишком, потому что раньше было больше. Если наши будут играть, то, конечно, будем за них болеть, – сказал Карякин.

Сергей Карякин: «Я отказался играть на Кубке мира. Либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо»