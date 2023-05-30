Сергей Карякин включен ФИДЕ в список участников Кубка мира по шахматам 2023 года
Сергей Карякин вошел в предварительный состав участников Кубка мира по шахматам-2023.
Список участников опубликован на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Карякин квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года.
Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Российские шахматисты смогут выступить там только в нейтральном статусе.
Шахматисты, приглашенные на турнир, должны подтвердить свое намерение участвовать до 2 июня.
В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован ФИДЕ на полгода за поддержку спецоперации России на Украине. Позже гроссмейстер отказался выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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