Сергей Карякин включен ФИДЕ в список участников Кубка мира по шахматам 2023 года

Теги ФИДЕ Кубок мира Сергей Карякин Шахматы

Сергей Карякин вошел в предварительный состав участников Кубка мира по шахматам-2023.

Список участников опубликован на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Карякин квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года.

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Российские шахматисты смогут выступить там только в нейтральном статусе.

Шахматисты, приглашенные на турнир, должны подтвердить свое намерение участвовать до 2 июня. 

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован ФИДЕ на полгода за поддержку спецоперации России на Украине. Позже гроссмейстер отказался выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. 

1 комментарий

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Krammark1971
Вот... А говорили - не приползут, не будут уговаривать. А Карякин еще посмотрит, стоит ли ему играть с этими не до конца понимающими что почем. Молодец Карякин! Настоящий будующий депутат! Надежда и опора. И человек хороший. А вы не знаете, так не говорите...
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