Сергей Карякин включен ФИДЕ в список участников Кубка мира по шахматам 2023 года

Сергей Карякин вошел в предварительный состав участников Кубка мира по шахматам-2023.

Список участников опубликован на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Карякин квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года.

мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Российские шахматисты смогут выступить там только в нейтральном статусе.

Шахматисты, приглашенные на турнир, должны подтвердить свое намерение участвовать до 2 июня.

В марте 2022 года был дисквалифицирован на полгода за поддержку спецоперации России на Украине. Позже гроссмейстер отказался выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.