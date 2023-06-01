Карякин спросил у подписчиков о возможном участии в Кубке мира: «Это мой любимый турнир, я не раз очень успешно там выступал. Моя позиция не меняется, но хотел бы услышать ваше мнение»
Сергей Карякин поинтересовался мнением подписчиков о возможном участии в Кубке мира.
Ранее гроссмейстер отказывался выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.
«Обращаюсь к вам по такому важному моменту: дело в том, что я получил приглашение от Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе – я не раз очень успешно там выступал.
Но дело в том, что конкретно на предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России.
Соответственно, я категорически против этого. Моя позиция – она не меняется, я ее много раз высказывал. Но тем не менее я бы хотел услышать ваше мнение, потому что я очень сильно опираюсь на своих подписчиков.
Мне важно слышать слова вашей поддержки и понимания, поэтому проголосуйте, пожалуйста, как вы считаете – как правильно поступить. И пишите ваши комментарии, мне было бы важно их услышать», – сказал Карякин в видео для телеграм-канала.
Также шахматист опубликовал опрос с заголовком «Выступление без флага и гимна». 85% из первых 2179 проголосовавших выбрали вариант «нет».
Решение принимайте сами и ответственность за него несите тоже сами.
Интересно будет наблюдать, изменится ли ваша позиция в связи с тем, что очень хочется участвовать в любимом турнире. Или случится переоценка ценностей.