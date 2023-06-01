Карякин спросил у подписчиков о возможном участии в Кубке мира: «Это мой любимый турнир, я не раз очень успешно там выступал. Моя позиция не меняется, но хотел бы услышать ваше мнение»

Теги ФИДЕ Кубок мира Сергей Карякин Шахматы

Сергей Карякин поинтересовался мнением подписчиков о возможном участии в Кубке мира.

Ранее гроссмейстер отказывался выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

«Обращаюсь к вам по такому важному моменту: дело в том, что я получил приглашение от Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе – я не раз очень успешно там выступал.

Но дело в том, что конкретно на предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России.

Соответственно, я категорически против этого. Моя позиция – она не меняется, я ее много раз высказывал. Но тем не менее я бы хотел услышать ваше мнение, потому что я очень сильно опираюсь на своих подписчиков.

Мне важно слышать слова вашей поддержки и понимания, поэтому проголосуйте, пожалуйста, как вы считаете – как правильно поступить. И пишите ваши комментарии, мне было бы важно их услышать», – сказал Карякин в видео для телеграм-канала.

Также шахматист опубликовал опрос с заголовком «Выступление без флага и гимна». 85% из первых 2179 проголосовавших выбрали вариант «нет».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Цырулёв
Хитро повернул. Сам решать должен, а не перекладывать на других. За базар отвечать надо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ну уж нет, г-н Карякин.
Решение принимайте сами и ответственность за него несите тоже сами.
Интересно будет наблюдать, изменится ли ваша позиция в связи с тем, что очень хочется участвовать в любимом турнире. Или случится переоценка ценностей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий