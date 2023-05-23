Левитов о популяризации шахмат: «Сидят друг напротив друга два мужика и по три часа думают над ходами. Я искренне не понимаю, кто это смотрит»

Илья Левитов считает, что шахматы никогда не станут по-настоящему популярными.

– Матч Непомнящего с – серьезная популяризация шахмат?

– Популяризация шахмат – это само по себе чушь. Нет такого понятия. Шахматы – очень сложная игра, которой сложно заинтересовать, и как ее популяризировать – никто еще не придумал. И более того, никто конкретно этим не занимается. Не только в России, но и в мире.

Для начала, зачем их популяризировать? Это было возможно в Советском Союзе, где шахматы насадили на повседневную жизнь. Дома, в парках, на пляжах – везде играли. Других развлечений особо не было, и шахматы стали отдушиной.

В идеале, как я это вижу, должна появиться стройная концепция, которая объяснит людям, почему стоит играть не в Dota или Minecraft, а в шахматы. Как минимум для этого за шахматной жизнью должно быть интересно следить, она должна увлекать. И тут мы приходим к нашей вечной беде – отсутствию стройной системы соревнований. Есть много шахматных миров, и каждый из них живет своей жизнью.

– Могут шахматы конкурировать с футболом или фигурным катанием?

– Конечно, нет. Сидят друг напротив друга два мужика или пусть даже две красивые женщины и по три часа думают над ходами. Я искренне не понимаю, кто это смотрит. Например, ушел в комнату отдыха и 20 минут за доской никого нет. Что должен делать эти 20 минут зритель, варианты считать? Мы его развлекаем как можем, но это смешно все.

При этом несколько лет назад в мире возникла волна интереса к шахматам. Она случилась на стыке двух событий – выхода сериала «Ход королевы» и пандемии.

Тогда количество аккаунтов на крупнейших серверах – chess.com (заблокирован Роскомнадзором – Sports.ru) и lichess – за месяцы драматично выросло. Удивительная история, когда один сериал плюс ковид, из-за которого у людей появилось больше свободного времени, привели к бусту интереса, который не ослабевает до сих пор. За 20 лет, что я увлекаюсь шахматами, это крупнейший всплеск, – рассказал основатель шахматного ютуб-канала Levitov Chess.

«У нас с одаренными шахматистами беда. Может, где страна – там и шахматы?» Интервью с основателем Levitov Chess