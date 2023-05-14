Смагин о Непомнящем и Дине: «Играть после матча за шахматную корону было авантюрой. Мало того, что играют неудачно, еще и теряют в рейтинге»

Вице-президент ФШР назвал авантюрой решение Непомнящего играть на турнире сразу после матча за шахматную корону.

после поражения в матче на первенство мира заявился на в Бухаресте. После шести туров он делит последнее место в турнирной таблице с китайцем Дином и румыном Дяком.

«Понятно, что решение играть после такого матча, как мне кажется, было немного авантюрным. Но, кстати, и новый чемпион мира оказался в той же самой ситуации.

Исторически практически всегда после таких поединков и чемпион мира, и претендент брали длительную паузу: не для того, чтобы просто отдохнуть, а восстановиться психологически. И переосмыслить ход дальнейших действий.

Здесь непонятно, чем мотивировано участие сразу обоих гроссмейстеров в турнире, который начался меньше чем через неделю после матча. Но они приняли такое решение и теперь расхлебывают последствия.

Мало того, что они играют неудачно, они еще и очень сильно теряют в рейтинге. Что по нынешнем временам очень даже существенно: столько, сколько они потеряли в этом турнире, они не теряли за много лет. А это приведет к тому, что они потеряют вторую и третью текущие позиции.

Что касается качества игры, то, как ни странно, какую-то часть партий оба играют на очень высоком уровне и часто получают перевес даже в тех партиях, которые проигрывают, а потом, скорее всего, кончаются силы.

Трудно сказать, смогут ли они выйти на уровень 50 процентов очков. На мой взгляд, решение участвовать было, мягко говоря, необоснованным», – сказал вице-президент ФШР Сергей Смагин.