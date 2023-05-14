Смагин о Непомнящем и Дине: «Играть после матча за шахматную корону было авантюрой. Мало того, что играют неудачно, еще и теряют в рейтинге»

Теги Ян Непомнящий Сергей Смагин Дин Лижэнь Р-Спорт ФШР Шахматы

Вице-президент ФШР назвал авантюрой решение Непомнящего играть на турнире сразу после матча за шахматную корону.

Непомнящий после поражения в матче на первенство мира заявился на Grand Chess Tour в Бухаресте. После шести туров он делит последнее место в турнирной таблице с китайцем Дином и румыном Дяком. 

«Понятно, что решение играть после такого матча, как мне кажется, было немного авантюрным. Но, кстати, и новый чемпион мира Лижэнь Дин оказался в той же самой ситуации.

Исторически практически всегда после таких поединков и чемпион мира, и претендент брали длительную паузу: не для того, чтобы просто отдохнуть, а восстановиться психологически. И переосмыслить ход дальнейших действий.

Здесь непонятно, чем мотивировано участие сразу обоих гроссмейстеров в турнире, который начался меньше чем через неделю после матча. Но они приняли такое решение и теперь расхлебывают последствия.

Мало того, что они играют неудачно, они еще и очень сильно теряют в рейтинге. Что по нынешнем временам очень даже существенно: столько, сколько они потеряли в этом турнире, они не теряли за много лет. А это приведет к тому, что они потеряют вторую и третью текущие позиции.

Что касается качества игры, то, как ни странно, какую-то часть партий оба играют на очень высоком уровне и часто получают перевес даже в тех партиях, которые проигрывают, а потом, скорее всего, кончаются силы.

Трудно сказать, смогут ли они выйти на уровень 50 процентов очков. На мой взгляд, решение участвовать было, мягко говоря, необоснованным», – сказал вице-президент ФШР Сергей Смагин.

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8 комментариев

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Виктор Войнов
Так контракты у них на этот турнир. Не могли отказаться
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agrebhol
И что будет, если они по Ело скатятся на 4-5 место? Их перестанут приглашать на Гранд Чес Тур или в Вейк Ан Зее?
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justbored
Ответ Виктор Войнов
Так контракты у них на этот турнир. Не могли отказаться
Звериный оскал капитализма.
+7
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dedushka
Погуглите, как играл Виктор Львович сразу после Багио.
+3
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Akmor
Играют оба конечно вообще на алле.
Особенно Ян. Которые после двух часов игры начинает регулярно и крупно ошибаться.
К чести, он не катает ничьи после этого времени, а бьется. Но с отрицательным результатом.

Динь смог в начале турнира на морально волевых вытягивать сложные позиции. Но силы не бесконечны, и чемпион посыпался.

И на очень высоком уровне они играют ходов 10-20, от силы. И это заслуга дебютной подготовки (Ян в основном).

Вчера Динь на 10(!) ходу ошибся (не придал значения перестановки ходов, тоже от усталости) и уже не выкарабкался.
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asusp527
Остается утешаться тем, что опыт игры в подобном состоянии им пригодится в дальнейшем. Рейтинг поднимут, когда восстановятся.
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Виктор Войнов
Ответ Akmor
Вопрос "Зачем подписывали?" Про деньги понятно, но потеря в рейтинге и на них может сказаться.
Они не "вчера" подписывали.
Издержки производства
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