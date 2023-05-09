Сергей Шипов: «Не думаю, что у Непомнящего есть комплексы перед Дин Лижэнем. Он ему по силам, игровое преимущество чувствуется, но не идет мяч в ворота»

Сергей Шипов считает, что у Яна Непомнящего нет комплексов перед Дин Лижэнем.

Накануне Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем на этапе в Бухаресте. Ранее россиянин уступил китайцу на тай-брейке матча за шахматную корону в Астане.

«Эта партия – миниатюра того, что было в Астане. Была необычайная напористая игра Яна, которая привела к большому перевесу. Изобретательность Дин Лижэня, чемпион мира опять проявлял изворотливость, спасался. Перевес, даже большой, реализовать не всегда просто, и Ян его вновь упустил. Конечно, я испытываю огорчение от результата, но ничья так ничья, надо идти дальше.

Не думаю, что у Яна есть комплексы, неуверенность перед , он ему по силам, игровое преимущество чувствуется, но не идет мяч в ворота, что называется. В целом Ян нормально, хорошо играет. Если выиграет еще одну партию, можно задуматься о победе на турнире», – сказал .

«Мышка-китаец убегает, а кот-Ян остается голодным». Непомнящий и Дин снова сыграли – догадываетесь, чем закончилось?