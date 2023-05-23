Илья Левитов: «Шахматы как профессиональный вид спорта в России умирают. Это следствие общей атмосферы в стране»

Теги Ян Непомнящий Илья Левитов Политика Андрей Есипенко Шахматы

Илья Левитов считает, что профессиональные шахматы в России вымирают.

– Кто в вашем понимании самый одаренный от природы российский шахматист?

– Наверное, Ян Непомнящий. У него очень яркое природное дарование, самобытное. А вообще у нас с одаренными шахматистами сейчас беда.

– Почему так?

– Понятия не имею. Может быть, где страна, там и шахматы? Я тут специально подсчитал: в топ-100 лучших шахматистов мира по рейтингу есть 23 человека, которые родились после 2000 года. Вопрос: сколько среди них россиян?

– Человек пять?

– Один! Андрей Есипенко. За ним только талантливые дети, которые что-то выигрывают. Но наши дети все время выигрывают, а потом куда-то пропадают. Кто будет играть в сборной России через десять лет, я вообще не знаю. Шахматы как профессиональный вид спорта в России умирают.

– Это проблема федерации? Что она делает не так?

– А при чем тут вообще федерация? В Индии, например, дикий бум шахмат, гроссмейстеры появляются как почки на деревьях весной. Но делает ли их федерация для этого что-то особенное – не уверен...

Я вот сам работал в федерации 4 года, и честно, у меня нет ощущения, что федерация может как-то влиять на появление шахматных талантов. Она, безусловно, может помешать таланту развиваться, но откуда берутся таланты – мы толком не знаем. 

– Может, это связано с высоким порогом входа в спорт? Теперь, чтобы ребенок играл на серьезном уровне, нужны постоянные занятия с тренерами, мощный компьютер, поездки... Не каждая семья может себе такое позволить.

– Хороший вопрос. Но я думаю, шахматы относительно недорогой вид спорта. В детском и юношеском возрасте достаточно обычного компьютера. Тренер нужен, да, но он ведь в любом виде спорта нужен. Зато не нужно никакого обмундирования, экипировки, особых условий для сборов.

Мне кажется, рождение талантов – это следствие общей атмосферы в стране. У нас ведь во всех областях примерно то же самое. В такой почве ничего не созревает. Хотя вот в Советском Союзе было в сто раз хуже жить, а таланты рождались...

Это сложный вопрос, меня он волнует, я об этом много думаю. Но что лично я могу сделать? Мой канал, как мне кажется, помогает людям узнать шахматный мир, окунуться в него, и может, кого-то это заинтересует всерьез. Пусть это будет мой вклад, – рассказал основатель шахматного ютуб-канала Levitov Chess.

«У нас с одаренными шахматистами беда. Может, где страна – там и шахматы?» Интервью с основателем Levitov Chess

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27 комментариев

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adimsonekat
Если бы только шахматы умирали....
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Карлик На Гормонах
Шахматы отличная игра, рекомендую.
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Дмитрий
Ответ Маргарита Михайловна
В СССР не было профессионального спорта а все олимпиады выигрывали!
На каких заводах работали Роднина, Третьяк и Едешко?)
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терминатор киборгов
а что не так у нас в стране с атмосферой? Противошахматная?
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gukmamop
а где про атмосферу ненависти и вкус свободы?
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Kalahun
Ответ Mbest77
В моем детстве из шахматных кружков ездили по школам искали талантливых детей. Сейчас такого нет
да и не только с шахматных. к нам пришел местный тренер по хоккею на траве, отбирал пацанов. по итогу взял только с ребят хорошей успеваемостью. меня на два года хватило, а одноклассник в итоге чемпионом Европы стал. вот так вот
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Адекватник
Клоун...
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GullitRuud
левитовпилясовспортсру.. одна компашка
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Маргарита Михайловна
В СССР не было профессионального спорта а все олимпиады выигрывали!
+6
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Mbest77
В моем детстве из шахматных кружков ездили по школам искали талантливых детей. Сейчас такого нет
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dimitrii36
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
непонятно одно, как общая атмосфера в стране повлияла на шахматы, народ читать перестал и далее по списку
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Аморалинни
Кем был Илтя Левитов, напомните пжл)
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L1berty
Ответ Антон Романов
Уровень жизни в Индии не выше чем в России. Я знаю много людей, которые живут в Индии, но зарабатывают в России в сфере маркетинга или других творческих профессиях (фотографы и так далее). В Индии у них дома, виллы. Они приезжают в Россию зарабатывают деньги за пару месяцев и живут как короли в Индии. Или вообще удаленно зарабатывает. Он чувствует в Индии себя королем, а в России обычный средний класс. Поэтому я бы не стал сравнивать ситуацию в стране и уровень развития шахмат. К тому же сейчас идет глобальный передел рынков. Да и весь замес между США и Россией потому что американцам нужно выключить Россию из будущей войны с Китаем за экономическую гегемонию. Для американцев главный враг Китай, но всем ясно, что наши поддержат китайских соседей потому американцы и полезли на Украину. Ну и американцы по факту экономически уничтожили Европу сейчас. Нет у них больше такого экономического соперника. В такие времена всегда страдает спорт, при этом везде. В любой стране. И шахматы не исключение. Просто в них меньше денег, чем в футболе или хоккее и кризис виден лучше.
Сколько громких слов без каких-либо фактов.
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PleyMo
Ответ терминатор киборгов
а что не так у нас в стране с атмосферой? Противошахматная?
Специальная Шахматная Операция полностью провалилась. Полностью.
+5
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бизе
Шахматы , как вид спорта , не имеет ценности для людей , а как вид обучения - имеет массу конкурентов в современном мире . Перспектива только как времяпровождения , как досуг . как возможность отвлечься от сложных условий пребывания или проблем со здоровьем и т.д.
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Atsuktuvas
Одна надежда осталась - вождь подпишет указ о спасении шахмат. И всё станет хорошо, как никогда не было до этого.
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Arty K.
Левитов абсолютно прав... но не только в шахматах так
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Дмитрий Турецкий
уф, как боты рьяно тут минусуют
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