Илья Левитов: «Шахматы как профессиональный вид спорта в России умирают. Это следствие общей атмосферы в стране»

Илья Левитов считает, что профессиональные шахматы в России вымирают.

– Кто в вашем понимании самый одаренный от природы российский шахматист?

– Наверное, . У него очень яркое природное дарование, самобытное. А вообще у нас с одаренными шахматистами сейчас беда.

– Почему так?

– Понятия не имею. Может быть, где страна, там и шахматы? Я тут специально подсчитал: в топ-100 лучших шахматистов мира по рейтингу есть 23 человека, которые родились после 2000 года. Вопрос: сколько среди них россиян?

– Человек пять?

– Один! . За ним только талантливые дети, которые что-то выигрывают. Но наши дети все время выигрывают, а потом куда-то пропадают. Кто будет играть в сборной России через десять лет, я вообще не знаю. Шахматы как профессиональный вид спорта в России умирают.

– Это проблема федерации? Что она делает не так?

– А при чем тут вообще федерация? В Индии, например, дикий бум шахмат, гроссмейстеры появляются как почки на деревьях весной. Но делает ли их федерация для этого что-то особенное – не уверен...

Я вот сам работал в федерации 4 года, и честно, у меня нет ощущения, что федерация может как-то влиять на появление шахматных талантов. Она, безусловно, может помешать таланту развиваться, но откуда берутся таланты – мы толком не знаем.

– Может, это связано с высоким порогом входа в спорт? Теперь, чтобы ребенок играл на серьезном уровне, нужны постоянные занятия с тренерами, мощный компьютер, поездки... Не каждая семья может себе такое позволить.

– Хороший вопрос. Но я думаю, шахматы относительно недорогой вид спорта. В детском и юношеском возрасте достаточно обычного компьютера. Тренер нужен, да, но он ведь в любом виде спорта нужен. Зато не нужно никакого обмундирования, экипировки, особых условий для сборов.

Мне кажется, рождение талантов – это следствие общей атмосферы в стране. У нас ведь во всех областях примерно то же самое. В такой почве ничего не созревает. Хотя вот в Советском Союзе было в сто раз хуже жить, а таланты рождались...

Это сложный вопрос, меня он волнует, я об этом много думаю. Но что лично я могу сделать? Мой канал, как мне кажется, помогает людям узнать шахматный мир, окунуться в него, и может, кого-то это заинтересует всерьез. Пусть это будет мой вклад, – рассказал основатель шахматного ютуб-канала Levitov Chess.

«У нас с одаренными шахматистами беда. Может, где страна – там и шахматы?» Интервью с основателем Levitov Chess