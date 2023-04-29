Левитов о матче Непомнящий – Лижэнь: «В обозримом прошлом такого катастрофического уровня игры не было. Наступают решающие минуты, секунды, а уже дикая усталость, разочарование и позор»

Илья Левитов назвал катастрофическим уровень игры в матче за шахматную корону.

Сегодня Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют в 14-й партии – последней с классическим контролем.

– Что в этом матче интересного предложил Дин Лижэнь? Что могло бы поставить в ступор нашего парня?

– Ничего. Это матч двух людей, находящихся в очень тяжелом психологическом состоянии. Они понимают, что играют очень неровно. Не то, что даже плохо, а очень неровно. Оба играют примерно одинаково. Серии нормальных, разумных ходов их уровня вдруг, перемежаются ходами второго уровня, потом третьего уровня, а потом и просто зевками одноходовыми.

Происходят регулярные коллапсы. Высокая результативность этого матча не связана с тем, что кто-то играет блестяще. Она связана с тем, что в какой-то момент кто-то начинает просто сыпаться. И такого матча на первенство мира не то, чтобы я не припомню, но скорее всего никогда не было. Может в далеком начале 20-го века, что-то подобное происходило.

Я помню матчи Давида Яновского, когда он часто подставлялся. Но уже в обозримом прошлом такого катастрофического уровня игры не было. И для них самих очень тяжело осознавать происходящее. Что здесь говорить, кто первым упадет. <...>

– На ваш взгляд, будет тай-брейк?

– Оба в плохой форме и совершенно психологически не готовы играть матч. Чемпионат все никак не заканчивается, наступают решающие минуты, секунды, а уже дикая усталость, разочарование и дикий позор. Они это тоже понимают, и это все ужасно.

Мне их очень по-человечески жаль, они просто играют в шахматы и вообще не контролируют ход происходящего. Вдруг, позиция взрывается и начинается какая-то острота, потом острота гаснет. Этим процессом никто не руководит, перстень судьбы куда укажет, туда и будет.

Кто выиграет этот матч, предсказать абсолютно невозможно. В любой момент кто-то из них может полностью рассыпаться, как Ян рассыпался в двенадцатой партии. В тринадцатой игре после дебюта он стал лепить чушь. Потом собрался, но ход за ходом Дин его переигрывает.

Почему, как? Никто не знает ответ на этот вопрос. Уже идет рукопашная и никто не считает солдат, все на поле боя, резервов нет. Машут даже не ножиком, а кулаками. Чей кулак случайно попадет в чью-то челюсть, тот и выиграет, – сказал Левитов.