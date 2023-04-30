Ян Непомнящий: «Было ли давление из-за того, что подписал письмо против СВО? Не сказал бы, что есть какое-то давление»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Политика Шахматы

Ян Непомнящий рассказал, чувствовал ли давление из-за того, что подписал письмо против СВО.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Чувствовал ли я давление? Мнения экспертов вряд ли на что-то влияли, сколько людей, столько и мнений. Но все же, мне кажется, что сопернику было чуть проще играть. Потому что в известной степени он играл фриролл (покерный термин, то есть без особого риска – Sports.ru). Но думаю, что давление было примерно сопоставимое для участников.

Было ли давление из-за того, что подписал письмо против СВО? Не сказал бы, что какое-то есть давление. А касаемо общения с украинскими шахматистами – с кем общался, с тем и продолжил общаться, а с кем не общался, с тем и, соответственно, не общаюсь», – сказал Непомнящий.

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6 комментариев

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Дмитрий
Нормальный человек!
+19
-3
+16
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Neyron
Ответ Рав. Зильберман
От судьбы предателя никуда не уйдешь
🐏🐑🐷
+6
-2
+4
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