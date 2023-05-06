Сергей Шипов: «Думаю, Непомнящий обязательно еще поборется за мировую корону. Еще мог бы Карякин, но он ударился в общественную деятельность, политику»

Гроссмейстер Сергей Шипов считает, что Ян Непомнящий еще поборется за шахматную корону.

Ранее Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира.

«Я думаю, Ян обязательно еще поборется за мировую корону. Он уже возвращался один раз после поражения, поэтому не вижу причин не сделать это снова, тем более что мы знаем, как Ян умеет играть на турнире претендентов.

Кроме Непомнящего из российских шахматистов за корону мог бы еще побороться Сергей Карякин, но он ударился в общественную деятельность, политику, так что пока это кажется маловероятным.

У нас есть сильные шахматисты, но пока я не вижу среди остальных реальных претендентов на корону. Отборочный цикл только начинается, пусть наши шахматисты поборются, поищут свои шансы, может, кто-нибудь сможет отобраться вместе с Яном на турнир претендентов», – сказал Шипов.

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