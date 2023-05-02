Дворкович о матче за шахматную корону: «Не согласен с темой ненастоящего чемпиона. Приятно, что Карлсен поздравил Лижэня с победой»
Глава ФИДЕ ответил на критику игры Яна Непомнящего и Дин Лижэня в матче за шахматную корону.
— Во время матча многие критиковали качество игры, что только подогревало мнение о том, что чемпион в отсутствие Карлсена будет ненастоящим. Есть, что ответить на этот счет?
— Абсолютно не согласен с темой ненастоящего чемпиона. И мне особенно приятно, что Магнус поздравил Дин Лижэня с победой. Это точно является свидетельством того, что и норвежец считает легитимным чемпионом мира.
Что касается ошибок, это часть спорта высших достижений. Мы же не рассуждаем о том, является ли сборная Аргентины по футболу настоящим чемпионом мира. Хотя ошибок в Катаре у команды было не меньше, чем у нас здесь. Особенно в начале. Так что все справедливо.
— Можно сказать, что Дин Лижэнь в последней партии тай-брейка все доказал?
— Действительно, он в четвертой партии рапида доказал, что является настоящим чемпионом. А то, что это не доказал Ян — стечение обстоятельств, скорее, – сказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.
В 2005 году Шон Мёрфи стал чемпионом мира, пройдя квалификацию (топ-16 игроков не участвуют в квалификации). И был в Снукере пример Дина Цзюньхуэя, что был первым номером рейтинга, но при этом никогда не выигрывал чемпионат мира, только раз играл в финале ЧМ.
Абсолютно настоящий и честный
Надеюсь, 18м будет Непомнящий