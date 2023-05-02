Дворкович о матче за шахматную корону: «Не согласен с темой ненастоящего чемпиона. Приятно, что Карлсен поздравил Лижэня с победой»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Матч ТВ Шахматы

Глава ФИДЕ ответил на критику игры Яна Непомнящего и Дин Лижэня в матче за шахматную корону.

— Во время матча многие критиковали качество игры, что только подогревало мнение о том, что чемпион в отсутствие Карлсена будет ненастоящим. Есть, что ответить на этот счет?

— Абсолютно не согласен с темой ненастоящего чемпиона. И мне особенно приятно, что Магнус поздравил Дин Лижэня с победой. Это точно является свидетельством того, что и норвежец считает легитимным чемпионом мира.

Что касается ошибок, это часть спорта высших достижений. Мы же не рассуждаем о том, является ли сборная Аргентины по футболу настоящим чемпионом мира. Хотя ошибок в Катаре у команды было не меньше, чем у нас здесь. Особенно в начале. Так что все справедливо.

— Можно сказать, что Дин Лижэнь в последней партии тай-брейка все доказал?

— Действительно, он в четвертой партии рапида доказал, что является настоящим чемпионом. А то, что это не доказал Ян — стечение обстоятельств, скорее, – сказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

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20 комментариев

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dmitry79
В общем-то адекватный комментарий
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+13
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teo_heel
Ответ Ocelot
фишка в том что титул чемпиона мира ассоциируется с сильнейшим игроком а всем ясно кто сейчас сильнейший игрок и он как раз не чемпион мира, отсюда все эти разговоры о "ненастоящем чемпионе"
Ну во многих индивидуальных видах спорта чемпион мира далеко не всегда является сильнейшим игроком.
+11
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+11
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Ocelot
фишка в том что титул чемпиона мира ассоциируется с сильнейшим игроком а всем ясно кто сейчас сильнейший игрок и он как раз не чемпион мира, отсюда все эти разговоры о "ненастоящем чемпионе"
+9
-5
+4
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ribikorto
Ответ Ocelot
фишка в том что титул чемпиона мира ассоциируется с сильнейшим игроком а всем ясно кто сейчас сильнейший игрок и он как раз не чемпион мира, отсюда все эти разговоры о "ненастоящем чемпионе"
Тогда это уже похоже на читерство от Карлсена. С учетом потери мотивации и того что две защиты из трех у Магнуса были "на тоненького" невозможно сказать сколько еще Карлсен смог бы защищать титул. А теперь можно еще много лет говорить мол чемпионы ненастоящие, пока Магнус молод и может играть на топ-уровне. Когда чемпионы уходят из спорта на пике как Нейтан Чен например - будущие чемпионы тоже ненастоящие? Магнус сам отказался оставив титул вакантным. Да он ушел непобежденным. Он уже величайший шахматист своего поколения. Но это не должно принижать значимость титула. Иначе тогда этот титул вообще можно отменять.
+5
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Atsuktuvas
Можно точно констатировать, что Ян - настоящий дважды финалист.
+3
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Ocelot
Ответ ribikorto
Тогда это уже похоже на читерство от Карлсена. С учетом потери мотивации и того что две защиты из трех у Магнуса были "на тоненького" невозможно сказать сколько еще Карлсен смог бы защищать титул. А теперь можно еще много лет говорить мол чемпионы ненастоящие, пока Магнус молод и может играть на топ-уровне. Когда чемпионы уходят из спорта на пике как Нейтан Чен например - будущие чемпионы тоже ненастоящие? Магнус сам отказался оставив титул вакантным. Да он ушел непобежденным. Он уже величайший шахматист своего поколения. Но это не должно принижать значимость титула. Иначе тогда этот титул вообще можно отменять.
это не про титул а про психологию, в восприятии многих Магнус будет оставаться "настоящим чемпионом" до тех пор пока его результаты не пойдут вниз относительно остальных игроков
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dmitry79
Ответ elena
Сравнение с Аргентиной какое-то неуместное
Как раз уместное - Аргентина, помнится, проиграла Саудовской Аравии. Никто ж не кричит, что Саудовская Аравия - чемпион, а Месси сотоварищи - не чемпион. Результат на табло. Играли финалисты рискованно, вот и ошибались. По рейтингу лучше их только Карлсен, и то не уверен. Всё остальное - субъективно.
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Sgi
Ответ teo_heel
Ну во многих индивидуальных видах спорта чемпион мира далеко не всегда является сильнейшим игроком.
Это ,например , где ? Я не троллю - правда интересно мнение. Мне кажется , что в легкой атлетике чемпион - он же сильнейший/ая. В плавании также…
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ribikorto
Ответ Sgi
Это ,например , где ? Я не троллю - правда интересно мнение. Мне кажется , что в легкой атлетике чемпион - он же сильнейший/ая. В плавании также…
В легкой атлетике и плавании можно доминировать и год, и четыре года, а потом все испортит травма перед главным стартом или один плохой день который выпадет аккурат на день финала. И не только в них. Магдалена Форсберг 6 лет подряд (!) выигрывала общий зачет Кубка Мира, была на подиуме в более чем половине личных гонок. Это уникальный результат, у Нойнер, Й.Бе хуже, только у М.Фуркада тоже больше половины. Но за две Олимпиады только две бронзы в шести гонках, в остальных 6, 14, 17 места и одно снятие.
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teo_heel
Ответ Sgi
Это ,например , где ? Я не троллю - правда интересно мнение. Мне кажется , что в легкой атлетике чемпион - он же сильнейший/ая. В плавании также…
Снукер. Вчера Люка Бресель стал чемпионом мира, хотя он был 9 в мировом рейтинге на момент начала ЧМ (и никогда не был номером 1).
В 2005 году Шон Мёрфи стал чемпионом мира, пройдя квалификацию (топ-16 игроков не участвуют в квалификации). И был в Снукере пример Дина Цзюньхуэя, что был первым номером рейтинга, но при этом никогда не выигрывал чемпионат мира, только раз играл в финале ЧМ.
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teo_heel
Ответ Sgi
Это ,например , где ? Я не троллю - правда интересно мнение. Мне кажется , что в легкой атлетике чемпион - он же сильнейший/ая. В плавании также…
Ну и пример Динары Сафиной, что была первым номером рейтинга в женском теннисе в своё время, но не выиграла ни одного крупного турнира.
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Vasiliy S
Дин Лижэнь - 17й чемпион мира по шахматам
Абсолютно настоящий и честный
Надеюсь, 18м будет Непомнящий
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elena
Ответ dmitry79
В общем-то адекватный комментарий
Сравнение с Аргентиной какое-то неуместное
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Anton Ilchenko
Ответ elena
Сравнение с Аргентиной какое-то неуместное
И чем же оно неуместное?
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BigMousy
Ответ Anton Ilchenko
И чем же оно неуместное?
Франция отказалась играть на чм, как Магнус?
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Юрий Костыгин
Напоминает разговоры о достижениях другого норвежца в этом сезоне в отсутствие нашего конкурента.
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kidur
Ответ Atsuktuvas
Можно точно констатировать, что Ян - настоящий дважды финалист.
И на сегодня --это его "потолок"...
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teo_heel
Ответ akrets
Это точно является свидетельством того, что является истинной причиной отсутствия Магнуса в этом матче
Отсутствие Магнуса сродни бредням Фишера или демаршу Каспарова с Шортом с созданием новой организации для проведения матча на своих условиях.
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