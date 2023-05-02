Глава ФИДЕ ответил на критику игры Яна Непомнящего и Дин Лижэня в матче за шахматную корону.

— Во время матча многие критиковали качество игры, что только подогревало мнение о том, что чемпион в отсутствие Карлсена будет ненастоящим. Есть, что ответить на этот счет?

— Абсолютно не согласен с темой ненастоящего чемпиона. И мне особенно приятно, что Магнус поздравил Дин Лижэня с победой. Это точно является свидетельством того, что и норвежец считает легитимным чемпионом мира.

Что касается ошибок, это часть спорта высших достижений. Мы же не рассуждаем о том, является ли сборная Аргентины по футболу настоящим чемпионом мира. Хотя ошибок в Катаре у команды было не меньше, чем у нас здесь. Особенно в начале. Так что все справедливо.

— Можно сказать, что Дин Лижэнь в последней партии тай-брейка все доказал?

— Действительно, он в четвертой партии рапида доказал, что является настоящим чемпионом. А то, что это не доказал Ян — стечение обстоятельств, скорее, – сказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.