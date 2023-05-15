Аркадий Дворкович: «Я продолжаю жить в России, езжу на соревнования в режиме командировок и не буду менять этот статус. В России мои близкие, мой дом»

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что продолжает жить в России и не намерен переезжать.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Дворкович проживает в США.

«У нас после пандемии в этом году абсолютно полноценный календарь соревнований ФИДЕ, включая прошедший матч на первенство мира в Астане, и сейчас активно идет женский отборочный цикл – сегодня мы открываем последний этап Кубка мира среди женщин на Кипре, где десять участниц будут бороться за возможность попасть в кандидатский турнир.

У нас идет полноценная шахматная жизнь, и я как президент ФИДЕ обязан в силу своих функций присутствовать на подавляющем большинстве наших официальных соревнований. В том числе для переговоров с партнерами, встреч с официальными лицами, как это было в Казахстане после матча за шахматную корону, где нас вместе с участниками матча и партнерами принял президент Касым-Жомарт Токаев.

Моя ключевая задача в сложный период – объединять все мировое шахматное сообщество, при наличии давления со всех сторон я несу полную ответственность за защиту прав всех шахматистов.

При этом я не раз подчеркивал, что, будучи гражданином России, продолжаю жить в России, езжу на соревнования и выполняю другие функции в режиме командировок и ни в коем случае не буду менять этот статус. В России мои родные и близкие, мои друзья, мой дом», – отметил президент ФИДЕ.