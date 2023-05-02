Аркадий Дворкович: «Карлсен не хочет прекращать играть в шахматы. Почти уверен, что он вернется к классическому формату»

Глава ФИДЕ высказался о возможном возвращении Магнуса Карлсена в классические шахматы.

— Можно ли говорить, что шахматный мир глобально ничего не потерял от отказа Магнуса Карлсена от титула?

— С одной стороны потерял, с другой — приобрел. Не могу сказать, что совсем ничего не потерял. Все-таки мир потерял возможность наблюдать за Магнусом, защищающим звание чемпиона мира. В то же время мы получили увлекательнейший поединок за мировую корону. Что из этого окажется важнее в истории, увидим только спустя некоторое время.

Очень надеюсь, что и Магнус, и Ян (Непомнящий) будут бороться за шахматную корону. У Непомнящего эта возможность будет точно, поскольку он автоматически становится участником турнира претендентов. Захочет ли Карлсен участвовать в этой борьбе, покажет жизнь.

— Когда вы последний раз связывались с ним по поводу возможного возвращения, он не давал никакой конкретики?

— Он не исключал для себя эту возможность, но и ничего не обещал.

— Когда только пошли разговоры об отказе норвежца, то много говорили о якобы устаревшем формате матча за звание чемпиона мира в «классике».

— Устаревший формат точно не был основной причиной отказа. Не имею права цитировать его слова. Но, с моей точки зрения и по совокупности того, что я знаю, основной причиной было желание освободиться от стресса, который является неизбежным спутником матча на первенство мира, и жить полноценной жизнью.

При этом Карлсен не хочет прекращать играть в шахматы. Все же он чемпион мира по быстрым шахматам и блицу. Эти звания до следующих турниров у него никто точно не отнимет. Практически уверен, что он будет их защищать.

И почти уверен, что Магнус вернется и к классическому формату. Обсуждения формата действительно были, но это не было условием возможного возвращения норвежца. Это было просто обсуждение с профессиональной точки зрения. Никаких требований Магнус никогда не выдвигал, – рассказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.