Аркадий Дворкович: «То, что Непомнящий расстроен — это очень мягко сказано»
Глава ФИДЕ рассказал о состоянии Яна Непомнящего после поражения в матче за шахматную корону.
— Успели с Яном поговорить после матча?
— Не могу раскрывать суть и результат разговора, но то, что Ян расстроен — это очень мягко сказано.
— Зная его характер, как думаете, сможет ли он оправиться от этого поражения?
— Уверен, ему по силам. Ян уже много раз возвращался после поражений. И не стоит забывать, что при любом раскладе у него больше побед, чем поражений. Он все равно один из лучших шахматистов мира, недаром он второй в мировом рейтинге.
Считаю, у него есть все возможности вновь побороться за шахматную корону, – заявил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.
Болею дальше.