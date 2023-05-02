Аркадий Дворкович: «То, что Непомнящий расстроен — это очень мягко сказано»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Матч ТВ Шахматы

Глава ФИДЕ рассказал о состоянии Яна Непомнящего после поражения в матче за шахматную корону.

— Успели с Яном поговорить после матча?

— Не могу раскрывать суть и результат разговора, но то, что Ян расстроен — это очень мягко сказано.

— Зная его характер, как думаете, сможет ли он оправиться от этого поражения?

— Уверен, ему по силам. Ян уже много раз возвращался после поражений. И не стоит забывать, что при любом раскладе у него больше побед, чем поражений. Он все равно один из лучших шахматистов мира, недаром он второй в мировом рейтинге.

Считаю, у него есть все возможности вновь побороться за шахматную корону, – заявил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. 

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3 комментария

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asusp527
Ответ asusp527
Сам себя побил...
Вот всё есть у человека- талант, опыт, комснда хорошая, характер...И никак не поймет, что не хватает соответствующей физической формы...
Болею дальше.
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