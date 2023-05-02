Глава ФИДЕ рассказал о состоянии Яна Непомнящего после поражения в матче за шахматную корону.

— Успели с Яном поговорить после матча?

— Не могу раскрывать суть и результат разговора, но то, что Ян расстроен — это очень мягко сказано.

— Зная его характер, как думаете, сможет ли он оправиться от этого поражения?

— Уверен, ему по силам. Ян уже много раз возвращался после поражений. И не стоит забывать, что при любом раскладе у него больше побед, чем поражений. Он все равно один из лучших шахматистов мира, недаром он второй в мировом рейтинге.

Считаю, у него есть все возможности вновь побороться за шахматную корону, – заявил глава Аркадий Дворкович.