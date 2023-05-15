Андрей Филатов стал вице-президентом Афро-азиатской шахматной ассоциации

Теги Андрей Филатов ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов назначен одним из вице-президентов Афро-азиатской шахматной ассоциации.

Президентом ассоциации стал шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян из ОАЭ, который сейчас возглавляет Азиатскую шахматную федерацию.

«Мы уверены, что их коллективный опыт и самоотверженность будут и впредь способствовать развитию шахмат в Африке и Азии, а также продвигать игру как инструмент интеллектуального развития и культурного обмена», – заявили в пресс-релизе AACA.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?

 

2 комментария

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jonnysilverhand01
Афро азиаты … афро россияне
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