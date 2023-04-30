Филатов о поражении Непомнящего: «Надо похвалить Яна, большой молодец, отдал много сил и энергии. Это большой удар по нервной системе»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий матч на первенство мира Андрей Филатов ФШР Шахматы

Глава Федерации шахмат России прокомментировал поражение Яна Непомнящего в матче за корону.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Надо похвалить Яна, большой молодец, отдал много сил и энергии. Это большой удар по нервной системе.

Надеемся, что наш спортсмен восстановится к турниру претендентов и войдет в историю как единственный шахматист, кто трижды выиграл турнир претендентов. Надеюсь, что здоровье позволит», – сказал Андрей Филатов.

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3 комментария

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Melnikov1968
Лицемер и неприятный тип. Его надо переизбрать.
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Cwetik
Похвалить??? За то , что так глупо проиграл? Даже комментаторы говорили, что Яна будто кто-то под столом дёргает, чтобы он сделал простой , неправильный ход.
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asusp527
Очень может выиграть опять турнир претендентов. А даььше зависит только от Яна, он может.
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