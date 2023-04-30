Филатов о поражении Непомнящего: «Надо похвалить Яна, большой молодец, отдал много сил и энергии. Это большой удар по нервной системе»

Глава Федерации шахмат России прокомментировал поражение Яна Непомнящего в матче за корону.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Надо похвалить Яна, большой молодец, отдал много сил и энергии. Это большой удар по нервной системе.

Надеемся, что наш спортсмен восстановится к турниру претендентов и войдет в историю как единственный шахматист, кто трижды выиграл турнир претендентов. Надеюсь, что здоровье позволит», – сказал Андрей Филатов.