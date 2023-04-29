Глава Федерации шахмат России о матче Непомнящий – Лижэнь: «Начинается серия пенальти. И верим, что Ян – это сборная Аргентины»

Теги Сборная Аргентины по футболу Ян Непомнящий ЧМ-2022 Лижэнь Дин Андрей Филатов ФШР Шахматы

Глава Федерации шахмат России сравнил игру Яна Непомнящего и Дин Лижэня с футбольным ЧМ.

Сегодня российский и китайский гроссмейстеры согласились на ничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира. Общий счет равный – 7:7, завтра пройдет тай-брейк.

«Валидольный матч закончился. Начинается серия пенальти. И верим, что Ян – это сборная Аргентины», – сказал Андрей Филатов.

На ЧМ-2022 по футболу Аргентина в финале обыграла Францию. 

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14 комментариев

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TennisGeek
Ждём жест Мартинеса с шахматным королём вместо кубка.
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Антон
Просто заткнись
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Melnikov1968
Сравнение с пенальти абсолютно неуместно. Будут играться четыре партии с контролем времени 25+10 секунд на ход. Есть возможность решить ситуацию во время игры, и даже в результате проигрыша, можно отыграться. Это явно не один удар по мячу. И вообще, причём здесь футбол? Никакой связи нет. Убогое сравнение.
+6
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Митя Коваленко
Потом Ян с куклой Лижэня будет прыгать
+2
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unreality
Ответ Melnikov1968
Сравнение с пенальти абсолютно неуместно. Будут играться четыре партии с контролем времени 25+10 секунд на ход. Есть возможность решить ситуацию во время игры, и даже в результате проигрыша, можно отыграться. Это явно не один удар по мячу. И вообще, причём здесь футбол? Никакой связи нет. Убогое сравнение.
Вот ты душный то)
+2
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Savardus
достаточно просто верить, что Лижэнь - это сборная Китая. И все будет ок.
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jonnysilverhand01
Серия ПЕНальти … давно должна начаться в Федерации шахмат России
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revol83
Ответ TennisGeek
Ждём жест Мартинеса с шахматным королём вместо кубка.
После твоего комента писать что то бессмысленно!))))
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#nikon
Что-то Филатов заёрзал. Крутит педали в обратную сторону.
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lyublyu Costornaya
Ответ TennisGeek
Ждём жест Мартинеса с шахматным королём вместо кубка.
ахах
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Melnikov1968
Ответ unreality
Вот ты душный то)
Не люблю тупых сравнений:)
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Сергей Николаенко
Ответ Melnikov1968
Сравнение с пенальти абсолютно неуместно. Будут играться четыре партии с контролем времени 25+10 секунд на ход. Есть возможность решить ситуацию во время игры, и даже в результате проигрыша, можно отыграться. Это явно не один удар по мячу. И вообще, причём здесь футбол? Никакой связи нет. Убогое сравнение.
В серии пенальти тоже не по одному удару, и в случае одного промаха можно отыграться))
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