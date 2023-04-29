Глава Федерации шахмат России о матче Непомнящий – Лижэнь: «Начинается серия пенальти. И верим, что Ян – это сборная Аргентины»

Глава Федерации шахмат России сравнил игру Яна Непомнящего и Дин Лижэня с футбольным ЧМ.

Сегодня российский и китайский гроссмейстеры согласились на ничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира. Общий счет равный – 7:7, завтра пройдет тай-брейк.

«Валидольный матч закончился. Начинается серия пенальти. И верим, что Ян – это сборная Аргентины», – сказал Андрей Филатов.

На ЧМ-2022 по футболу Аргентина в финале обыграла Францию.

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