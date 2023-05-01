Филатов о переходе ФШР в Азию: «Начинается новая историческая глава, которой мы очень рады. Надеемся, партнерство будет долгосрочным и взаимовыгодным»

Глава Федерации шахмат России предрек «новую историческую главу» после перехода в Азию.

1 мая организация становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации (ACF). Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Ранее ФШР входила в состав Европейского шахматного союза.

«Сегодня, 1 мая 2023 года, начинается новая историческая глава, которой мы очень рады.

ФШР с радостью поделится нашим богатым опытом в организации шахматных мероприятий высокого уровня, и мы с нетерпением ждем начала нашего партнерства с ACF, которое, надеемся, будет долгосрочным и взаимовыгодным», – заявил глава ФШР Андрей Филатов в письме президенту ACF Султану бин Халифу Аль-Нахаяну.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?