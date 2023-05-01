Смагин о матче за шахматную корону: «Безусловно, Непомнящий мог выиграть, но он не выдержал нервного напряжения»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Сергей Смагин Лижэнь Дин ФШР Шахматы

Вице-президент ФШР считает, что Ян Непомнящий не выдержал нервного напряжения.

Накануне россиянин уступил китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Матч получился очень незаурядным и зрелищным. Безусловно, Ян мог его выиграть, но он не выдержал нервного напряжения.

Для зрителей матч был очень интересным, было много результативных партий, но если говорить о движении шахматной теории, то соперники не привнесли ничего принципиально нового.

Часто они выбирали известные позиции в дебюте, а дальше пытались запутать своего соперника, выбирая ходы под конкретную ситуацию», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

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