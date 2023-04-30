Исполнительный директор ФШР Ткачев о поражении Непомнящего: «Заканчивать карьеру не стоит. Еще будет шанс, с его опытом и бойцовскими качествами»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин ФШР Александр Ткачев Шахматы

Исполнительный директор ФШР прокомментировал поражение Яна Непомнящего в матче за корону.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Быстрые шахматы – это больше лотерея. Наверное, надо было все решать в классической части. Но легко говорить постфактум. Что случилось с Яном, узнаем чуть позже. Наверное, чуть больше повезло сопернику.

В 32 года заканчивать карьеру не стоит. Еще будет шанс, с его опытом и бойцовскими качествами. Почему бы не стать человеком, который трижды выигрывал турнир претендентов? Есть к чему стремиться», – сказал Александр Ткачев.

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

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2 комментария

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Mancar Camoran 2.0
Как раз с бойцовскими качествами у Яна большие проблемы. Магнус переехал бы обоих без вариантов. Посмотрим, насколько молодая поросль спрогрессирует за год, в особенности, Фирузджа. На месте Яна, наверное, попытать счастье стоит, в конце концов, это деньги, но без особых надежд, все упущено.
+3
-1
+2
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Zidane 21
бойцовскими качествами которых нет
+1
-1
0
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