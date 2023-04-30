Исполнительный директор ФШР Ткачев о поражении Непомнящего: «Заканчивать карьеру не стоит. Еще будет шанс, с его опытом и бойцовскими качествами»

Исполнительный директор ФШР прокомментировал поражение Яна Непомнящего в матче за корону.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Быстрые шахматы – это больше лотерея. Наверное, надо было все решать в классической части. Но легко говорить постфактум. Что случилось с , узнаем чуть позже. Наверное, чуть больше повезло сопернику.

В 32 года заканчивать карьеру не стоит. Еще будет шанс, с его опытом и бойцовскими качествами. Почему бы не стать человеком, который трижды выигрывал турнир претендентов? Есть к чему стремиться», – сказал Александр Ткачев.

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом