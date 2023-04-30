Сергей Смагин: «У Непомнящего возможностей выиграть было гораздо больше, и в проигрыше он может корить только себя»

Сергей Смагин прокомментировал поражение Яна Непомнящего в матче за шахматную корону.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Проблемы с психологией и раньше были у Яна, они проявились здесь. Мне кажется, Ян в последней партии подумал, что никак не проиграет позицию, и сделал несколько ошибок в не самых сложных ситуациях.

Когда напряжение нарастает, его голова перестает быть холодной. Китаец не делал гениальных ходов, как Ян, но средний уровень его ходов был достаточно высокий, и в критические моменты он играет хладнокровно, а Ян развалил всю игру за 30 секунд.

В матче не было доминирования одного игрока, борьба шла кость в кость. Они играли без всяких оглядок, без стратегических замыслов. У нашего шахматиста возможностей выиграть было гораздо больше, и в проигрыше он может корить только себя», – сказал вице-президент ФШР.

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом