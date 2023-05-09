«Судить о форме Карякина рано, он пока сыграл немного партий, но видно, что есть порох, мастерство». Шипов о командном чемпионате России

Гроссмейстер Сергей Шипов оценил игру Сергея Карякина на командном чемпионате России.

Соревнования проходят с 30 апреля по 11 мая в Сочи. Карякин, выступающий за сборную Московской области, принял участие в двух матчах, где обыграл Владислава Артемьева и сыграл вничью с Евгением Наером.

Эти партии в классические шахматы стали для Карякина первыми в 2023 году.

«Сергей – молодец, на командном чемпионате России появился и одержал очень важную победу над одним из сильнейших представителей молодого поколения – Артемьевым.

Хотелось бы, чтобы он часто играл. Судить о его уровне и форме рано, он пока сыграл немного партий, но видно, что есть порох, мастерство.

Я считаю, что ему чаще нужно играть, а все остальное – успеется», – заявил Шипов.