«Судить о форме Карякина рано, он пока сыграл немного партий, но видно, что есть порох, мастерство». Шипов о командном чемпионате России

Теги Сергей Карякин командный чемпионат России Сергей Шипов Евгений Наер Владислав Артемьев Шахматы

Гроссмейстер Сергей Шипов оценил игру Сергея Карякина на командном чемпионате России.

Соревнования проходят с 30 апреля по 11 мая в Сочи. Карякин, выступающий за сборную Московской области, принял участие в двух матчах, где обыграл Владислава Артемьева и сыграл вничью с Евгением Наером.

Эти партии в классические шахматы стали для Карякина первыми в 2023 году.

«Сергей – молодец, на командном чемпионате России появился и одержал очень важную победу над одним из сильнейших представителей молодого поколения – Артемьевым.

Хотелось бы, чтобы он часто играл. Судить о его уровне и форме рано, он пока сыграл немного партий, но видно, что есть порох, мастерство.

Я считаю, что ему чаще нужно играть, а все остальное – успеется», – заявил Шипов.

5 комментариев

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Светлана Светлана
У тренера Карлсена в твиттере случилась настоящая истерика из-за возвращения Карякина за доску. Опять требует дисквалификации.
+4
0
+4
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AminO2
Ответ Светлана Светлана
😂 Однако этот тренер живет в Литве, его жена - председатель Сейма Литвы.
В Литве гроссмейстеры отточат эндшпиль.
+3
0
+3
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Светлана Светлана
Ответ AminO2
Гроссмейстеры Петров и Боширов выезжают в Норвегию, поработать над миттель-шпилем.
😂 Однако этот тренер живет в Литве, его жена - председатель Сейма Литвы.
+2
0
+2
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AminO2
Ответ Светлана Светлана
У тренера Карлсена в твиттере случилась настоящая истерика из-за возвращения Карякина за доску. Опять требует дисквалификации.
Гроссмейстеры Петров и Боширов выезжают в Норвегию, поработать над миттель-шпилем.
+1
0
+1
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Оригинальный Ник
Ответ Светлана Светлана
У тренера Карлсена в твиттере случилась настоящая истерика из-за возвращения Карякина за доску. Опять требует дисквалификации.
А за что дисквалификация Карякину? Он уже отсидел полгода, чё ещё им надо
0
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