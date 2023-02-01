Сергей Карякин: «Будущее шахмат в России – это Азия. Будем выступать на соревнованиях очень высокого уровня и только выиграем от этого»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин выступил за переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую федерацию шахмат (ACF).

«Я полностью это поддерживаю. Теперь главное, чтобы нас приняла азиатская федерация. Если это случится, то будет замечательно.

Я считаю, что будущее нашего вида спорта в России – это Азия. Надо понимать, что Индия и Китай – ведущие шахматные державы. Поэтому мы пойдем только вперед. Будем выступать на соревнованиях очень высокого уровня и только выиграем от этого.

Думаю, в каждом виде спорта надо отдельно смотреть, как будет лучше. Где-то выше уровень соревнований в Европе, где-то – в Азии. Это если брать чисто спортивную составляющую.

Если смотреть глобально, политически, то видно, что Европа не хочет с нами сотрудничать. А со стороны Азии к нам относятся совершенно нормально. Поэтому за ней будущее», – сказал Карякин.

Федерация шахмат России может выйти из состава Европейского шахматного союза до 24 февраля

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