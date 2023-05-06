Grand Chess Tour. Бухарест. 1-й тур. Непомнящий и Раппорт сыграли вничью, Со обыграл Фируджу и другие результаты
Ян Непомнящий и Рихард Раппорт сыграли вничью на первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте.
Сегодня в рамках этапа завершился первый тур. Лидирует американский гроссмейстер Уэсли Со.
1-й этап
Бухарест, Румыния
1-й тур
Ян Непомнящий (Россия) – Рихард Раппорт (Румыния) – 0,5:0,5
Дин Лижэнь (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5
Фабиано Каруана (США) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – 0,5:0,5
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5
Алиреза Фируджа (Франция) – Уэсли Со (США) – 0:1
Турнирное положение: Со – 1 балл, Непомнящий, Дин, Гири, Каруана, Раппорт, Вашье-Лаграв, Дуда, Дяк – по 0,5, Фируджа – 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
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