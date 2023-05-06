Grand Chess Tour. Бухарест. 1-й тур. Непомнящий и Раппорт сыграли вничью, Со обыграл Фируджу и другие результаты

Ян Непомнящий и Рихард Раппорт сыграли вничью на первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте.

Сегодня в рамках этапа завершился первый тур. Лидирует американский гроссмейстер Уэсли Со.

1-й этап

Бухарест, Румыния

1-й тур

(Россия) – Рихард Раппорт (Румыния) – 0,5:0,5

Дин Лижэнь (Китай) – (Франция) – 0,5:0,5

(США) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – 0,5:0,5

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Алиреза Фируджа (Франция) – Уэсли Со (США) – 0:1

Турнирное положение: Со – 1 балл, Непомнящий, Дин, Гири, Каруана, Раппорт, Вашье-Лаграв, Дуда, Дяк – по 0,5, Фируджа – 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.