Superbet Chess Classic. 9-й тур. Непомнящий встретится с Раппортом, Аронян против Мамедьярова, другие партии

14 мая пройдут партии девятого тура шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий черными сыграет с Рихардом Раппортом.
1-й этап
Superbet Chess Classic
Бухарест, Румыния
9-й тур
Начало – 15.00 по московскому времени.
Левон Аронян (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Рихард Раппорт (Венгрия) – Ян Непомнящий (Россия)
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Фабиано Каруана (США)
Алиреза Фиружа (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Леньер Домингес (США) – Уэсли Со (США)
Турнирное положение: Аронян, Со – по 5, Вашье-Лаграв – 4,5, Домингес, Фиружа, Дяк, Каруана – по 4, Непомнящий – 3,5, Мамедьяров. Раппорт – по 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.