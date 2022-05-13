Superbet Chess Classic. 9-й тур. Непомнящий встретится с Раппортом, Аронян против Мамедьярова, другие партии

14 мая пройдут партии девятого тура шахматного турнира Superbet Chess Classic. Россиянин Ян Непомнящий черными сыграет с Рихардом Раппортом.

1-й этап

Superbet Chess Classic

Бухарест, Румыния

9-й тур

Начало – 15.00 по московскому времени.

(США) – (Азербайджан)

(Венгрия) – (Россия)

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – (США)

(США) – (Франция)

Леньер Домингес (США) – (США)

Турнирное положение: Аронян, Со – по 5, Вашье-Лаграв – 4,5, Домингес, Фиружа, Дяк, Каруана – по 4, Непомнящий – 3,5, Мамедьяров. Раппорт – по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.