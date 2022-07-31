Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий поднялся на 3-е место, Карякин – 16-й

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинг шахматистов на 1 августа 2022 года. 

Рейтинг ФИДЕ

1 августа

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2864

2. Дин Лижэнь (Китай) – 2808

3. Ян Непомнящий (Россия) – 2792

4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2778

5. Фабиано Каруана (США) – 2776

6. Левон Аронян (Армения) – 2775

7. Уэсли Со (США) – 2773

8. Хикару Накамура (США) – 2768

9. Аниш Гири (Нидерланды) – 2760

10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2758

11. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2757

12. Вишвантан Ананд (Индия) – 2756

13. Рихард Раппорт (Венгрия) – 2754

14. Леньер Домингес (США) – 2754

15. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2747

16. Сергей Карякин (Россия) – 2747

17. Александр Грищук (Россия) – 2745...

20. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729...

24. Никита Витюгов (Россия) – 2722...

32. Кирилл Алексеенко (Россия) – 2707

33. Владислав Артемьев (Россия) – 2706

34. Санан Сюгиров (Россия) – 2703

35. Даниил Дубов (Россия) – 2702

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