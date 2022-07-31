Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий поднялся на 3-е место, Карякин – 16-й

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинг шахматистов на 1 августа 2022 года.
Рейтинг ФИДЕ
1 августа
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2864
2. Дин Лижэнь (Китай) – 2808
3. Ян Непомнящий (Россия) – 2792
4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2778
5. Фабиано Каруана (США) – 2776
6. Левон Аронян (Армения) – 2775
7. Уэсли Со (США) – 2773
8. Хикару Накамура (США) – 2768
9. Аниш Гири (Нидерланды) – 2760
10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2758
11. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2757
12. Вишвантан Ананд (Индия) – 2756
13. Рихард Раппорт (Венгрия) – 2754
14. Леньер Домингес (США) – 2754
15. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2747
16. Сергей Карякин (Россия) – 2747
17. Александр Грищук (Россия) – 2745...
20. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729...
24. Никита Витюгов (Россия) – 2722...
32. Кирилл Алексеенко (Россия) – 2707
33. Владислав Артемьев (Россия) – 2706
34. Санан Сюгиров (Россия) – 2703
35. Даниил Дубов (Россия) – 2702