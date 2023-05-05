ФИДЕ отложила вынесение решения по конфликту Карлсена и Ниманна до октября

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Дана Рейзниеце-Озола Ханс Ниманн Шахматы

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отложила вынесение решения по конфликту Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна до октября.

Ранее Карлсен обвинил Ниманна в читерстве, а Ниманн в ответ подал на него в суд и потребовал 100 миллионов долларов за ущерб, нанесенный репутации. 

Планировалось, что ФИДЕ вынесет вердикт в апреле.

Представительница ФИДЕ Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что организация «решила отложить рассмотрение этого вопроса как минимум до октября этого года в ожидании возможного дальнейшего развития событий в гражданском иске между сторонами».

«Внезапный отказ ФИДЕ раскрыть результаты своего независимого расследования укрепляет нашу веру в то, что результаты этого расследования в высшей степени благоприятны для Ниманна», – заявил адвокат американского шахматиста Терренс Овед.

Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

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7 комментариев

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NomerSports
Магнус не похож на свернувшегося да и не в его стиле такие мувы, ничего не знаю о ситуации но желаю именно чемпиону оказаться правым . А вообще обвинения в читерстве сложно доказать и идёт такая тема давно . Про туалетный скандал только что писали .
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NomerSports
Ответ NomerSports
Магнус не похож на свернувшегося да и не в его стиле такие мувы, ничего не знаю о ситуации но желаю именно чемпиону оказаться правым . А вообще обвинения в читерстве сложно доказать и идёт такая тема давно . Про туалетный скандал только что писали .
извините ребята очень нелепая опечатка с телефона ."не похож на свихнувшегося "
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+2
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NomerSports
Ответ Листок яблони
Я понял. Интересно, а почему здесь так мало комментариев (в разделе "Шахматы")?
все обсасывают какой Месси "жадный гном ".да и матч за корону прошел , где у нас появился невзрачный чемпион .
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badaboom
Надеюсь, прижучат читера!
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Светлана Светлана
Переобулись в прыжке. Сначала говорили, что "мы не погружены именно в судебный процесс, который проходит в США", теперь откладывают решение вопроса в ожидании подвижек в гражданском деле. Это неправильно. Комиссия по этике должна обнародовать свои выводы, как обещали, а не ждать, что скажет суд.
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Листок яблони
Ответ NomerSports
извините ребята очень нелепая опечатка с телефона ."не похож на свихнувшегося "
Я понял. Интересно, а почему здесь так мало комментариев (в разделе "Шахматы")?
0
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