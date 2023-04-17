Гендиректор ФИДЕ: «Разбираем эпизод конфликта Карлсена и Ниманна. В ближайшее время этическая комиссия вынесет вердикт»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Эмиль Сутовский Спорт-Экспресс Ханс Ниманн Шахматы

Гендиректор ФИДЕ высказался о ходе расследования спора Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна.

Ранее Карлсен обвинил Ниманна в читтерстве, а Ниманн в ответ подал на него в суд и потребовал 100 миллионов долларов за ущерб, нанесенный репутации. 

— Мы разбираем эпизод их конфликта. В ближайшее время этическая комиссия вынесет какой-то вердикт. При этом мы не погружены именно в судебный процесс, который проходит в США».

— Согласны, что избавиться от темы читерства не получится никогда? Параллельно будет расти умение читеров и защита от них?

— Единственное, как можно полностью исключить тему читерства, — это отказаться от бродкаста — расставить везде глушилки и проводить шахматные поединки как в старые времена.

Может быть, в какой-то момент до этого дойдет, выбора просто не останется. Хотя к этому моменту, возможно, уже придется бороться с вживленными чипами. Будем находить решения, – сказал генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Gazimzyanov
Это как в басне про мальчика, который кричал- волки. Один раз поймали, всю жизнь будут напоминать. Но нельзя сними бороться без реальных доказательств. Иначе так любого можно забанить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Сканировать на вживленные устройства и затем нагими в подземный бункер посреди пустыни. That will show’em!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Вцелом нет сомнений, что Ниманн читер, вопрос только в понимании, как он это делает. Но конкретно в этой партии сложно понять было ли читерство.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Светлана
Они давно говорят про "ближайшее время"... Интересно уже узнать вердикт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Gazimzyanov
Ответ Real_v_dushe
Вцелом нет сомнений, что Ниманн читер, вопрос только в понимании, как он это делает. Но конкретно в этой партии сложно понять было ли читерство.
Но обвинять без доказательств это нарушение прав другого человека.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Rinat Gazimzyanov
Но обвинять без доказательств это нарушение прав другого человека.
Там было что-то такое, что Магнус не озвучил, что заставило его быть на 100% уверенным, что Ниманн читер. И он никого не обвинял, он просто отказался играть с ним и в турнирах с его участием, имеет право.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий