Гендиректор ФИДЕ: «Разбираем эпизод конфликта Карлсена и Ниманна. В ближайшее время этическая комиссия вынесет вердикт»

Гендиректор ФИДЕ высказался о ходе расследования спора Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна.

Ранее Карлсен обвинил Ниманна в читтерстве, а Ниманн в ответ подал на него в суд и потребовал 100 миллионов долларов за ущерб, нанесенный репутации.

— Мы разбираем эпизод их конфликта. В ближайшее время этическая комиссия вынесет какой-то вердикт. При этом мы не погружены именно в судебный процесс, который проходит в США».

— Согласны, что избавиться от темы читерства не получится никогда? Параллельно будет расти умение читеров и защита от них?

— Единственное, как можно полностью исключить тему читерства, — это отказаться от бродкаста — расставить везде глушилки и проводить шахматные поединки как в старые времена.

Может быть, в какой-то момент до этого дойдет, выбора просто не останется. Хотя к этому моменту, возможно, уже придется бороться с вживленными чипами. Будем находить решения, – сказал генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.