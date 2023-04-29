Вице-президент ФШР Смагин: «Непомнящий довольно много сделал, чтобы не выиграть сегодня. В одном моменте у него была просто выигранная партия»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Сергей Смагин Лижэнь Дин ФШР Шахматы

В Федерации шахмат России считают, что Ян Непомнящий упустил победу над Дин Лижэнем.

Сегодня российский и китайский гроссмейстеры сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира. Общий счет – 7:7, завтра пройдет тай-брейк.

«Мало кто ожидал, что последняя партия будет протекать в таком ключе, как получилось. В первую очередь, конечно, тон этому задал китайский шахматист, который крайне нервно провел партию. Он сходу получил по дебюту неприятную позицию, а потом и вовсе остался без пешки. Он довольно много сделал, чтобы проиграть.

Но, к сожалению, Ян всеми этими возможностями не воспользовался. Он довольно много сделал, чтобы не выиграть сегодня. В результате так и получилось, ничья. В общем, они сделали 20 лишних ходов, но было уже понятно, что китаец ни в какие ловушки не попадет.

В конце партии у Яна уже шансов не было. А по ходу партии в одном моменте у него уже была просто выигранная партия. Что ему помешало найти довольно несложный ход, может, он сам скажет еще. У Яна был реальный шанс закончить матч в основное время. Теперь тай‑брейк, ждем, болеем, надеемся!» – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Почему Непомнящий упустил шанс взять корону, не доводя до тай-брейка?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий