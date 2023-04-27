Андрей Филатов: «Непомнящий решил отдохнуть перед решающей партией. Верим в его победу послезавтра»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Андрей Филатов ФШР Шахматы

Глава Федерации шахмат России верит в победу Непомнящего в 14-й партии матча за корону.

Сегодня Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии, счет в матче равный.

«Ян решил отдохнуть перед решающей партией, верим в его победу послезавтра. Думаю, преимущество на нашей стороне. Белый цвет – ничто по сравнению с тем психологическим давлением и ответственностью, которые будут висеть над Дин Лижэнем», – сказал Андрей Филатов.

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