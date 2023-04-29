Дворкович о матче за шахматную корону: «Непомнящий упустил больше моментов – это объективно. В том числе и сегодня, в 14-й партии»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Глава ФИДЕ заявил, что Ян Непомнящий упустил больше шансов в матче с Дин Лижэнем.

После 14 партий счет в матче за звание чемпиона мира равный – 7:7. Завтра шахматисты сыграют на тай-брейке.

«Мы ожидали тай-брейка, хотя по ходу турнира у Яна было больше шансов [на титул]. Он упустил больше моментов – это объективно. В том числе и сегодня, в 14-й партии.

Этот матч, безусловно, уже вошел в историю», – сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Почему Непомнящий упустил шанс взять корону, не доводя до тай-брейка?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий