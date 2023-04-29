Дворкович о матче за шахматную корону: «Непомнящий упустил больше моментов – это объективно. В том числе и сегодня, в 14-й партии»

Глава ФИДЕ заявил, что Ян Непомнящий упустил больше шансов в матче с Дин Лижэнем.

После 14 партий счет в матче за звание чемпиона мира равный – 7:7. Завтра шахматисты сыграют на тай-брейке.

«Мы ожидали тай-брейка, хотя по ходу турнира у Яна было больше шансов [на титул]. Он упустил больше моментов – это объективно. В том числе и сегодня, в 14-й партии.

Этот матч, безусловно, уже вошел в историю», – сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Почему Непомнящий упустил шанс взять корону, не доводя до тай-брейка?