Ян Непомнящий: «Не могу сказать, что полностью удовлетворен результатом игры. Но в любом случае в моей ситуации ничья – приемлемый результат»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий прокомментировал результат одиннадцатой партии матча за первенство мира.

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью. Счет – 6:5 в пользу российского гроссмейстера. 

«Этот вариант всегда оказывает небольшое давление на белых. У нас была такая игра в Екатеринбурге, но сегодня Дин играл по-другому. В принципе, все линии были хороши.

Впереди три игры, я должен отдать все силы, чтобы выполнить эту работу. Конечно, еще не конец.

Не могу сказать, что полностью удовлетворен результатом сегодняшней игры. Но в любом случае в моей ситуации ничья – приемлемый результат.

Сегодня у меня не было цели сделать вынужденную ничью. Просто так получилось, что мы разменяли все фигуры. В целом, я просто пытаюсь играть в шахматы», – приводит слова Непомнящего ФИДЕ.  

У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать

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1 комментарий

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Tun
когда разменяли кучу фигур, было ощущение, что это не в пользу Яна, так что ничья по итогу - не так плохо
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