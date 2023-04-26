Аркадий Дворкович: «Когда говорят, что нынешний матч – это не шахматы, люди не правы. Это шахматы, но с элементами стресса»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Аниш Гири Лижэнь Дин Шахматы

Аркадий Дворкович ответил на критику матча за шахматную корону из-за результативности.

Сегодня Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии. Их матч – самый результативный в играх за корону с 2006 года.

– Аркадий Владимирович, что, по-вашему, случилось с Непомнящим?

– Ян все сказал на пресс-конференции. До определенного момента он верно оценивал свою позицию, но в какой-то момент Дин рискнул, а Ян сыграл неточно. Это привело к худшей позиции, а потом случился зевок.

– Много рассуждают о качестве матча. Как вы объясните его результативность?

– Стресс. Исключительно стресс. И стресс – это часть шахмат. Когда говорят, что нынешний матч – это не шахматы, люди не правы. Это шахматы, но с элементами стресса. Для популяризации нашего спорта – это только плюс.

– При этом часть болельщиков и экспертов критикуют участников матча за слабую игру.

– Мы же на спортивном событии, а не на ученом совете, где обсуждают, как играть в шахматы. В любом спорте ошибки – это часть игры.

– Вы говорите, что причина ошибок – стресс. Но Ян же опытный боец, у него за спиной столько турниров...

– Это волнение не перебороть, оно всегда есть. Всегда есть напряжение, всегда есть ответственность. Ян вышел на 12-ю партию с пониманием, что матч может почти закончиться, если бы он выиграл. И ведь шанс на победу был. В этот момент напряжение стало настолько высоким, что появились неточности.

– Есть ли понимание, популярнее ли этот матч, чем предыдущий, где играли Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен?

– Мы еще подведем итоги. Но китайская аудитория, конечно, дает большие цифры. А сама результативность матча ведет к его огромной популярности. Правильно сказал Аниш Гири, что тот, кому этот матч не нравится, не очень любит шахматы.

– С какими видом спорта вы бы сравнили этот матч по накалу?

– Сложный вопрос! На ум приходят знаменитые финалы футбольной Лиги чемпионов. Например, «Ливерпуль» – «Милан». Происходит обмен серьезными ударами, – сказал глава ФИДЕ.

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2 комментария

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sintenced
Мне кажется, это цирк с элементами шахмат.
+5
-1
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Геннадий Туник
Шахматы,конечно.И ошибок не больше,чем во многих предыдущих матчах.Просто сейчас все сидят перед компьютерами.Доходит до того,что на некоторых сайтах комментаторы сообщают:"У белых преимущество +0,8".
+2
-1
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