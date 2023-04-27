Дворкович о матче Непомнящего и Лижэня: «Я бы хотел, чтобы был тай-брейк, но если послезавтра все закончится – мы все равно увидели красивый матч»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Аркадий Дворкович хотел бы видеть тай-брейк в матче за шахматную корону.

Сегодня Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии, счет в матче равный.

«Я бы хотел, чтобы был тай-брейк у такого матча, но если послезавтра все закончится – мы все равно увидели красивый матч. Этот матч интересно наблюдать, у обоих шахматистов есть взлеты и падения. В решающей партии – белые есть белые, но Дин Лижэнь правильно ответил на этот вопрос: он будет испытывать дополнительное давление.

Вопрос, как много энергии осталось у игроков. Видно, что без дня отдыха у Яна было не так много энергии, чтобы играть агрессивно. Процентов на 75 он играл сегодня аккуратно. Если шахматисты после дня отдыха наберут энергию, то будет борьба», – сказал глава ФИДЕ.

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