Дворкович о матче Непомнящий – Лижэнь: «Кажется, это возродит интерес к классическим шахматам на фоне бума быстрых шахмат в интернете»

Глава ФИДЕ объяснил, почему матч между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем уже вошел в историю.

Гроссмейстеры сыграли девять партий в матче за звание чемпиона мира и лишь четыре из них свели к ничьей. На данный момент это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года.

«Этот матч уже вошел в историю – это один из самых результативных матчей за шахматную корону.

Понятно, были старые романтические времена, еще до ФИДЕ (Международной шахматной федерации), были отдельные матчи Ботвинника или Фишера со Спасским, были результативные матчи. Но здесь происходит такой обмен ударами – это уникальная история.

Кажется, это возродит интерес к классическим шахматам на фоне бума быстрых шахмат в интернете. В этом заслуга участников матча в Астане», – заявил Аркадий Дворкович.

Самый результативный матч за корону (16 партий без ничьих!) у русского шахматиста: он вырос в детдоме и играл на деньги, чтобы поехать за границу