Дворкович о матче между Непомнящим и Лижэнем: «Результативность говорит о высочайшем уровне стресса и о том, что классические шахматы остаются суперувлекательными»

Аркадий Дворкович высказался о высокой результативности матча между Непомнящим и Лижэнем.

«Конечно, меня удивляет такая высокая результативность матча. Думаю, что никто, в том числе и я, не ожидал такого, ведь оба шахматиста очень крепкие. У Дин Лижэня, например, была серия из более чем 100 партий без поражений. Но такая результативность говорит о высочайшем уровне стресса и о том, что классические шахматы остаются суперувлекательными для всех.

Безусловно, Ян в плане психологии изменился. У него за плечами опыт предыдущего матча, он ведет его в соответствии со своим состоянием и пониманием сильных и слабых сторон соперника. Влияет ли это на Дин Лижэня? Не думаю. Каждый из участников больше борется сам с собой, чем с соперником. Хотя они пытаются удивить друг друга, поставить в неудобное положение.

Сегодня Дин Лижэнь разыграл партию, которую все ждали, но конкретный вариант относительно неожиданный. Дин Лижэнь стремится к тому, чтобы опять отыграться. Что касается его ошибки в седьмой партии, то было видно, что Дин Лижэнь не смог сделать выбор. Среди шахматистов это самое тяжелое – сделать правильный выбор.

В итоге Дин Лижэнь вместо трех нормальных ходов сделал один, который привел к поражению. Проблема выбора под давлением нехватки времени – самая серьезная на таком уровне. Но Ян тоже ошибался. В шестой партии он мог сделать спокойный ход, но сделал активный и практически сразу после этого проиграл», – сказал глава ФИДЕ.

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