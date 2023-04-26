Карякин о поражении Непомнящего в 12-й партии: «Количество грубых зевков зашкаливало. У Яна были удивительные ходы, когда он проходил мимо выигрыша»

Сергей Карякин прокомментировал результат 12-й партии матча за шахматную корону.

проиграл Дин Лижэню, счет в матче сравнялся.

«Это настоящая драма, борьба нервов была, видимо, близость цели сыграла с Яном злую шутку. Играл партию он хорошо с самого дебюта, глобально все делал хорошо, получил преимущество, но потом начались чудеса. Прошел мимо выигрыша, потом китаец прошел мимо, потом снова Ян. В таких качелях выигрывает тот, кто ошибается предпоследним.

Количество грубых зевков зашкаливало. Китаец тоже нервно и неровно играл. У Яна были удивительные ходы, когда он проходил мимо выигрыша», – сказал .