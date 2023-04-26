Карякин о поражении Непомнящего в 12-й партии: «Количество грубых зевков зашкаливало. У Яна были удивительные ходы, когда он проходил мимо выигрыша»

Теги Сергей Карякин Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Сергей Карякин прокомментировал результат 12-й партии матча за шахматную корону.

Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню, счет в матче сравнялся.

«Это настоящая драма, борьба нервов была, видимо, близость цели сыграла с Яном злую шутку. Играл партию он хорошо с самого дебюта, глобально все делал хорошо, получил преимущество, но потом начались чудеса. Прошел мимо выигрыша, потом китаец прошел мимо, потом снова Ян. В таких качелях выигрывает тот, кто ошибается предпоследним.

Количество грубых зевков зашкаливало. Китаец тоже нервно и неровно играл. У Яна были удивительные ходы, когда он проходил мимо выигрыша», – сказал Карякин.

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5 комментариев

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Silent2006
Ответ Дмитрий Алейников
Карякин так не косячил.
Ну, кстати, да. Его матч с Карлсоном был очень достойным - пожалуй, никто другой не подходил так близко к тому, чтобы победить Магнуса в битве за корону.
+12
-1
+11
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Дмитрий Алейников
Карякин так не косячил.
+10
0
+10
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Назар Игорь
Это стремление удержать победный счëт сыграло злую шутку.
+2
0
+2
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V Galperin
Ян хороший шахматист, но в матчах его подводит какая то психологическая неустойчивость и полная потеря концентрации и вместо того чтобы не спешить и всё детально проанализировать он делает ходы, удивительные для шахматиста его класса. Карякин в плане нервной и психологической устойчивости выглядел значительно стабильнее.
0
0
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pizzatcarizza
Ответ Дмитрий Алейников
Карякин так не косячил.
Министр Обороны как никак
0
0
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